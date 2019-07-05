Макей пришел в вышиванке, а Мезенцев – в официальном костюме, но с подарками

Дмитрий Мезенцев признался, что за время пребывания в Беларуси не успел еще купить вышиванку. Фото: belta.by.

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Белорусский МИД организовал в Минске праздник знакомства с национальными культурами, сообщает belta.by.

На мероприятии сотрудники и представители отечественного и зарубежных диппредставительств демонстрировали не только национальные наряды, но знакомились с традициями и кухней разных стран. Праздник уже традиционно проходит в «домашнем» формате – послы и дипломаты приходят со своими семьями.

– Очень хочется, чтобы иностранные дипломаты прочувствовали, что Беларусь является для них вторым домом, – объяснил Владимир Макей цель фестиваля. – Культуры не должны отдалять государства и народы друг от друга, а наоборот должно происходить сближение.

И, действительно, главы дипведомств не только поучаствовали в празднике и надели национальные костюмы своих стран, но поделились историями своих семей и традиций. Например, посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон надела на мероприятие национальный наряд, который когда-то сшила ее бабушка. А наряд временного поверенного в делах Японии в Беларуси Хироки Токунаги состоял из официального варианта кимоно, который, как он признался, надевается только на важные события.

Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон с семьей главы белорусского МИДа Владимира Макея. Фото: belta.by.

Без наряда, в деловом костюме прибыл однако Дмитрий Мезенцев, посол России. Дипломат сказал, что за прошедшее в Беларуси короткое время не успел купить себе еще вышиванку. Но зато он вручил презенты «хозяевам» праздника: семье Владимира Макея. Для младшего сына белорусского министра иностранных дел Мезенцев принес автограф Тимати, который недавно спел в Минске.

Выступая, глава белорусского МИДа напомнил, что в республике мирно проживают свыше 140 национальностей, соседствуют 26 конфессий.

– В этом состоит главный принцип белорусской госполитики: чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба, – подчеркнул глава ведомства. – Хотелось бы, чтобы дипломаты, проработавшие здесь какое-то количество лет (кто-то по 5 – 6, а кто-то и более 10 лет), уезжая из Беларуси, ощущали, что время прошло словно у себя дома.

Всего дипломатический фестиваль посетили около 200 гостей. Фото: belta.by.

Всего дипломатический фестиваль посетили около 200 гостей, были представлены кухни 20 государств. Выступали народные песенные и танцевальные коллективы, представившие Азербайджан, Индию, Иран, Казахстан, Туркменистан, Турцию и Украину.