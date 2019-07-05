2019-07-05T21:17:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Хозяин оставил баню на час, и преступники унесли ноутбук, колонку, еду и все спиртное

Кража произошла под Минском
Надежда БУТОВИЧ
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Пока мужчины не было воры вынесли из бани еду, алкоголь и технику. Фото: УВД Минского облисполкома.Пока мужчины не было воры вынесли из бани еду, алкоголь и технику. Фото: УВД Минского облисполкома.
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В милицию обратился житель Ратомки, мужчина сообщил о краже из дворовой пристройки, произошежшей вечером во вторник, 2 июля, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Правоохранителям потерпевший рассказал, что оставил баню без присмотра примерно на час, а когда вернулся, оттуда исчезло все самое ценное и важное. Из-за неизвестных преступников мужчина лишился ноутбука стоимостью 2600 рублей, портативной колонки за 220 рублей, продуктов питания и алкогольных напитков.

Воры – несколько молодых мужчин, попали в кадр камеры видеонаблюдения.

– На данный момент оперативниками устанавливаются личности причастных к краже преступников. Просьба к гражданам, узнавшим людей на фото, сообщить об этом в милицию по телефону 102, – прокомментировали правоохранители.

Посмотреть все фото злоумышленников можно здесь.

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