Под Лельчицами женщина на Peugeot протаранила мотоблок: есть пострадавшие

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Серьезная авария произошла на территории Лельчицкого района в четверг, 4 июля, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Рано утром, примерно в 05.40 часов, на дороге между деревнями Глушковичи и Милошевичи легковушка протаранила мотоблок с пассажиркой. Автомобилем «Пежо 308» управляла 34-летняя женщина, а за рулем мотоблока был 37-летний сельчанин. В прицепе мотоблока «Беларус 09» в качестве пассажирки ехала 65-летняя женщина.

– Столкновение произошло из-за того, что водитель управлявшая иномаркой, неверно выбрала дистанцию, а также ошиблась с выбором безопасной скорости движения на данном участке дороги, – сообщили в пресс-службе.

После столкновения пожилая пассажирка была сильно травмирована. Прибывшие медики госпитализировали ее в Лельчицкую центральную райбольницу, где ей была оказана хирургическая помощь.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдения при движении такой дистанции между ТС, которая при экстренном торможении позволила бы избежать столкновения.