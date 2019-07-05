2019-07-05T22:10:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«От краж мобильников до несанкционированного доступа к электронной информации»: в Борисове задержали криминального 9-классника

Подросток подозревается в ряде преступлений
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Подросток украл мобильники у выпивох, угнал моторную лодку, а затем вскрыл чужое авто на стоянке. Фото: pixabay.com.Подросток украл мобильники у выпивох, угнал моторную лодку, а затем вскрыл чужое авто на стоянке. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Несовершеннолетнего борисовчанина подозревают в кражах, угонах и иных противоправных действиях, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Известно, что в июне 2019 года на городском пляже «Дубки» 9-классник заметил пьяную компанию из двух мужчин. Он дождался пока люди разойдутся, а выпивохи совсем потеряют бдительности и вытащил из сумок два смартфона, наручные часы, серебряную печатку и был таков.

– Не прошло и недели, как парень совершил еще одно преступление – поздно вечером он заметил пришвартованную на Березине моторную лодку. Он угнал плавсредство и прокатался на моторке всю ночь, а повредив лодку, бросил ее недалеко от места угона, – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители выяснили, что несовершеннолетний преступник причастен еще к одному «недетскому» хищению. Ночью он залез на охраняемую стоянку в Борисове, проник в одну из машин, нашел в бардачке забытый кошелек и украл 3 банковские карточки. В ту же ночь 9-классник поспешил к банкомату, но подобрать пин-коды у него не получилось и «пластик» оказался в урне.

– На данный момент еще не окончены расследования по уголовным делам. Так же еще не избрана мера пресечения против несовершеннолетнего фигуранта, – пояснили правоохранители.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Лельчицами женщина на Peugeot протаранила мотоблок: есть пострадавшие
Хозяин оставил баню на час, и преступники унесли ноутбук, колонку, еду и все спиртное
БАТЭ обыграл «Динамо» Минск в матче чемпионата Беларуси
Макей пришел в вышиванке, а Мезенцев – в официальном костюме, но с подарками
«Так увлеклись, что не реагировали ни на слова, ни на ведро воды с балкона»: в Ганцевичах задержали слишком пылких любовников
Школьница пришла в гости к подружке с ночевкой, а ушла с кошельком ее мамы
87-летнюю минчанку ограбили настоящие газовщики
Погода в Беларуси на выходные: снова оранжевый уровень и шквалистый ветер
Минобразования ответило на нападки, связанные с одной отсрочкой от призыва
Ответственность за пьяное вождение ужесточат
«Дали лопату и заставили выкопать себе яму, потом засыпали его песком». Трое вымогателей требовали у сельчанина 600 долларов
Пьяный подросток угнал автомобиль, который потом сгорел от столкновения с камнем
Украденный велосипед Lamborghini нашли в Минске. Хозяин, отзовись!
Бывший помощник президента получил 12 лет за взятки
Посетительница банка украла $100 и оплатила ими кредит с коммуналкой
Тестомесильная машина убила женщину в Чаусах
В Гомеле завершено расследование дела об изнасиловании 20-летней девушки рецидивистом
Во Владивостоке нашли одного из лидеров гомельской банды Морозова. Ему грозит расстрел
Щедрый кавалер украл у девушки из сейфа золото и 5000 долларов
Школьник вменяем. Завершено расследование убийства в Столбцах
Продажи надувных матрасов во время II Европейских игр выросли втрое, постельного белья – вдвое, а посуды – на треть
Совмин поручил зампредседателю КГБ представлять интересы государства на "Нафтане"
Совмин назначил зампредседателя КГБ представлять интересы государства на "Нафтане"
Улица Короткевича в Минске на самом деле названа в честь подпольщика. Угадайте самое популярное название улицы
Погода в Беларуси на 5 июля: оранжевый уровень из-за сильного ветра