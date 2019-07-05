«От краж мобильников до несанкционированного доступа к электронной информации»: в Борисове задержали криминального 9-классника

Подросток украл мобильники у выпивох, угнал моторную лодку, а затем вскрыл чужое авто на стоянке. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

Несовершеннолетнего борисовчанина подозревают в кражах, угонах и иных противоправных действиях, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Известно, что в июне 2019 года на городском пляже «Дубки» 9-классник заметил пьяную компанию из двух мужчин. Он дождался пока люди разойдутся, а выпивохи совсем потеряют бдительности и вытащил из сумок два смартфона, наручные часы, серебряную печатку и был таков.

– Не прошло и недели, как парень совершил еще одно преступление – поздно вечером он заметил пришвартованную на Березине моторную лодку. Он угнал плавсредство и прокатался на моторке всю ночь, а повредив лодку, бросил ее недалеко от места угона, – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители выяснили, что несовершеннолетний преступник причастен еще к одному «недетскому» хищению. Ночью он залез на охраняемую стоянку в Борисове, проник в одну из машин, нашел в бардачке забытый кошелек и украл 3 банковские карточки. В ту же ночь 9-классник поспешил к банкомату, но подобрать пин-коды у него не получилось и «пластик» оказался в урне.

– На данный момент еще не окончены расследования по уголовным делам. Так же еще не избрана мера пресечения против несовершеннолетнего фигуранта, – пояснили правоохранители.