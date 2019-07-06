2019-07-06T10:09:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Кобринском районе столкнулись грузовик и легковушка

Водителя легкового авто забрали в больницу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Водителю помогли выбраться спасатели. Фото: МЧСВодителю помогли выбраться спасатели. Фото: МЧС
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Авария произошла 5 июля около 16 часов на выезде из агрогородка Батчи в Кобринском районе. Легковая «Нива» столкнулась с грузовиком МАЗ.

От удара легковушку сильно смяло. Водителя из разбитой машины доставали сотрудники МЧС. Его извлекли из машины с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Мужчину с травмами забрали в Кобринскую ЦРБ, уточняют в пресс-службе МЧС. Водитель МАЗа серьезно не пострадал.

По факту ДТП проводит проверку ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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