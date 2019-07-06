Изменить размер текста: A A

На следующий день после фейерверка на День независимости, который закончился гибелью одной женщины и ранениями нескольких человек, Следственный комитет задержал двоих россиян. Это представители фирмы-производителя фейерверков, которые запускали в Минске 3 июля. Белорусские следователи выдвинули версию, что ЧП могло произойти из-за некачественной пиротехники российской фирмы «Пиро-Росс».

Российское издание «Московский комсомолец» узнало имена задержанных россиян. Это 25-летний Максим Сапронов и 28-летний Константин Денисов.

- Не известно, где они сейчас находятся после 12-часового допроса. Юрист компании направился в Минск, чтобы заниматься их защитой. В назначенный день все наладочные работы выполняли белорусские военные, а ребята из «Пиро-Росса» наблюдали за процессом, - пишет газета.

Директор компании обвинения отвергает, а родственники консультантов возмущены и считают, что мужчин задержали по недоразумению.

- Максим и Костя находились там как обыкновенные консультанты. Они не имеют ни какого отношения к изготовлению продукции. По должности они инженеры-конструкторы. Их там не должно было быть. Их отправили просто из-за товарищеских отношений. Что касается обвинений в том, что продукция некачественная, то об этом можно говорить лишь после проведения комплексной экспертизы, - прокомментировал ситуацию «Московскому комсомольцу» директор производства Константин Шаповалов.