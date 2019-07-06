Организаторы «Евровидения» ответили на заявление Агурбаш насчет политубежища в Европе

В интервью на российском телевидении артистка сказала, что ей предлагали заявить, что «страной правит деспот и тиран» в обмен на победу в конкурсе и политическое убежище

Изменить размер текста: A A

- Это сложно даже комментировать. Необходимо, чтобы она уточнила, кто эти люди. Я как исполнительный продюсер «Евровидения» в 2005 году могу сказать, что это не политический конкурс. Поэтому таких разговоров на уровне организаторов просто не могло быть. Даже на уровне теории, - так прокомментировал «Радыё Свабода» скандальное заявление Анжелики Агурбаш продюсер конкурса в 2005 году Павел Грицак.

Белорусская певица и актриса Анжелика Агурбаш стала героиней телепрограммы «Судьба человека» на российском телевидении. Она вспомнила о своем участии в конкурсе «Евровидение-2005», когда не смогла выйти в финал.

- Тогда была политическая ситуация неблагополучная для Беларуси. Очень сильно. И перед моим полуфиналом на меня вышли хозяева «Евровидения», и предлагали мне политическое убежище, если я откажусь от Беларуси, от страны. И заявлю, что страной правит деспот и тиран. Я попрошу политическое убежище в Европе, мне все это обеспечат, все дадут, и я прекрасно продефилирую на «Евровидении» и, может быть, даже его и выиграю, - рассказала Анжелика Агурбаш в эфире программы.