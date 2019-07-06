2019-07-06T12:17:34+03:00
Звезды
КП Беларусь

Организаторы «Евровидения» ответили на заявление Агурбаш насчет политубежища в Европе

В интервью на российском телевидении артистка сказала, что ей предлагали заявить, что «страной правит деспот и тиран» в обмен на победу в конкурсе и политическое убежище
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Анжелика Агурбаш сделала неожиданное признание про свое участие в «Евровидении». Фото: кадр видеозаписи телепрограммы.Анжелика Агурбаш сделала неожиданное признание про свое участие в «Евровидении». Фото: кадр видеозаписи телепрограммы.
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- Это сложно даже комментировать. Необходимо, чтобы она уточнила, кто эти люди. Я как исполнительный продюсер «Евровидения» в 2005 году могу сказать, что это не политический конкурс. Поэтому таких разговоров на уровне организаторов просто не могло быть. Даже на уровне теории, - так прокомментировал «Радыё Свабода» скандальное заявление Анжелики Агурбаш продюсер конкурса в 2005 году Павел Грицак.

Белорусская певица и актриса Анжелика Агурбаш стала героиней телепрограммы «Судьба человека» на российском телевидении. Она вспомнила о своем участии в конкурсе «Евровидение-2005», когда не смогла выйти в финал.

- Тогда была политическая ситуация неблагополучная для Беларуси. Очень сильно. И перед моим полуфиналом на меня вышли хозяева «Евровидения», и предлагали мне политическое убежище, если я откажусь от Беларуси, от страны. И заявлю, что страной правит деспот и тиран. Я попрошу политическое убежище в Европе, мне все это обеспечат, все дадут, и я прекрасно продефилирую на «Евровидении» и, может быть, даже его и выиграю, - рассказала Анжелика Агурбаш в эфире программы.

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