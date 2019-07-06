2019-07-06T12:57:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Молодечно пациент напал на водителя машины скорой помощи, тот умер

Пациент не хотел выходить из машины
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Водитель «скорой» хотел помочь медикам справиться с пациентом.Водитель «скорой» хотел помочь медикам справиться с пациентом.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

ЧП произошло в Молодечно утром 5 июля. Бригада скорой помощи выехала к мужчине с эпилептическим припадком. Его забрали в городскую больницу №2, но пациент не захотел выходить из машины скорой помощи, пишет «Наша ніва».

Водитель решил помочь медикам. Он попросил пациента выйти из «скорой».

- На просьбу выйти из машины водитель получил удар. Как так получилось, что он умер, я не знаю. Заключения о смерти пока нет, - рассказала Елена, племянница погибшего.

Известно, что нападавший задержан. Был ли он в трезвом состоянии и каким образом нанес удар, пока не известно. Официальных комментариев по этому инциденту пока нет.

Позже коллеги водителя сообщили, что причиной смерти, вероятно, стал оторвавшийся тромб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Кобринском районе задержанный совершил суицид в милицейском «ГАЗе»
Организаторы «Евровидения» ответили на заявление Агурбаш насчет политубежища в Европе
«Наладочные работы выполняли белорусские военные, а ребята из «Пиро-Росса» наблюдали за процессом»
В Кобринском районе столкнулись грузовик и легковушка
«От краж мобильников до несанкционированного доступа к электронной информации»: в Борисове задержали криминального 9-классника
Под Лельчицами женщина на Peugeot протаранила мотоблок: есть пострадавшие
Хозяин оставил баню на час, и преступники унесли ноутбук, колонку, еду и все спиртное
БАТЭ обыграл «Динамо» Минск в матче чемпионата Беларуси
Макей пришел в вышиванке, а Мезенцев – в официальном костюме, но с подарками
«Так увлеклись, что не реагировали ни на слова, ни на ведро воды с балкона»: в Ганцевичах задержали слишком пылких любовников