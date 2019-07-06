В Молодечно пациент напал на водителя машины скорой помощи, тот умер

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ЧП произошло в Молодечно утром 5 июля. Бригада скорой помощи выехала к мужчине с эпилептическим припадком. Его забрали в городскую больницу №2, но пациент не захотел выходить из машины скорой помощи, пишет «Наша ніва».

Водитель решил помочь медикам. Он попросил пациента выйти из «скорой».

- На просьбу выйти из машины водитель получил удар. Как так получилось, что он умер, я не знаю. Заключения о смерти пока нет, - рассказала Елена, племянница погибшего.

Известно, что нападавший задержан. Был ли он в трезвом состоянии и каким образом нанес удар, пока не известно. Официальных комментариев по этому инциденту пока нет.

Позже коллеги водителя сообщили, что причиной смерти, вероятно, стал оторвавшийся тромб.