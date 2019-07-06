2019-07-06T13:20:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Кобринском районе задержанный совершил суицид в милицейском «ГАЗе»

Мужчину забрали после семейного скандала
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В этой машине задержанный покончил с жизнью. Фото: МВДВ этой машине задержанный покончил с жизнью. Фото: МВД
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ЧП произошло ночью 6 июля. Милицию вызвали в деревню Стригово Кобринского района. Туда выехала следственно-оперативная группа Кобринского РОВД.

- На месте разбирательства возник семейный скандал. За совершенное административное правонарушение был задержан и помещен в салон (отсек для задержанных) служебного автомобиля «ГАЗ» местный житель 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за аналогичные правонарушения, который там же совершил суицид, - сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Милиционеры вызвали бригаду скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.

По факт происшествия проводит проверку Следственный комитет.

Мужчину везли в милицию в этом автомобиле. Фото: МВД

Мужчину везли в милицию в этом автомобиле. Фото: МВД

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