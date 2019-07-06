Мингорисполком выплатит компенсации пострадавшим от фейерверка 3 июля

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Мингорисполком принял решение оказать помощь пострадавшим во время фейерверка 3 июля.

- Решение принято вчера, но работаем над тем, чтобы обеспечить поддержку пострадавших, с 4 июля. Похороны женщины, которую не удалось спасти, организованы за счет бюджета города. Также решением предусмотрена выплата семье погибшей в размере 1 000 базовых величин. Что касается других пострадавших, то получившим тяжелые травмы будет выплачено по 100 базовых величин, средней степени тяжести – по 50 и легкой – по 20 базовых величин. Деньги будут выделены из резервного фонда Мингорисполкома. Сформирована специальная комиссия, которая рассматривает каждый случай и принимает соответствующее решение, - сказал во время прямой линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, пишет агентство «Минск-новости».

То есть, согласно словам мэра Минска, семья погибшей получит компенсацию в 25 500 рублей, тяжело пострадавшие - 2 500 рублей, остальные - по 1275 и 510 рублей.

Выбитые от взрывов стекла восстановят тоже за счет города.

Напомним, во время фейерверка на День независимости в Минске случилось ЧП: пиротехника стала взрываться слишком низко, и осколком от взрыва убило женщину, которая наблюдала за салютом. Еще около десятка человек получили травмы.