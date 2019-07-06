Брестский областной центр гигиены не нашел загрязняющих веществ в районе аккумуляторного завода

Загрязнения свинцом почвы, воды и воздуха не зафиксировано. Фото: Оксана БРОВАЧ

Изменить размер текста: A A

Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отчитался о результатах лабораторных исследований проб воздуха, почвы и воды в районе скандального аккумуляторного завода «АйПауэр» под Брестом.

- По результатам лабораторных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено, - сообщает санстанция.

Воздух эксперты проверяли на содержания свинца, диоксида азота, диоксида серы, твердых частиц, формальдегида и оксида углерода. Почву - на валовое содержание свинца и концентрацию подвижной формы свинца. Пробы брались на границе санитарно-защитной зоны и на территории населенных пунктов рядом с заводом - деревень Тельмы-2, Хабы, Щебрин, предместья Стимово.

С начала годы центр гигиены исследовал 116 проб воздуха, 50 проб почвы и 30 проб воды на содержание свинца.

- По исследованным образцам превышений гигиенических нормативов по содержанию свинца в отобранных пробах почвы и воды не установлено, - говорится в заключении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Получение и дача взятки: КГБ возбудил уголовные дела в отношении совладельца аккумуляторного завода в Бресте

Президент распорядился разобраться в ситуации с аккумуляторным заводом в Бресте (читать далее)

«Позволит привнести вклад в экономику страны»: на аккумуляторном заводе под Брестом рассказали, зачем он нужен

Завод не прекращает попыток убедить местных жителей в том, что пользы от производства будет больше, чем вреда (читать далее)

В Бресте ждут: запустят или закроют аккумуляторный завод

Активисты спустя полтора года протестов добились встречи с губернатором. Он пообещал разобраться (читать далее)

Противники аккумуляторного завода в Бресте встретились с губернатором: «Надежда закрыть есть!»

Активисты выложили председателю облисполкома материалы, которые, на их взгляд, свидетельствуют о нарушениях экологического законодательства (читать далее)

Губернатор Брестчины про аккумуляторный завод: будут нарушения - завод работать не будет

Чиновник заявил, что будет проводиться независимая оценка влияния производства на окружающую среду (читать далее)

В Бресте проходят массовые задержания противников запуска аккумуляторного завода

Людей штрафуют за участие в несанкционированных мероприятиях, но они все равно выходят на площадь каждое воскресенье (читать далее)

«Кто был на аккумуляторном производстве хоть раз? Это конфетная фабрика, там чисто!»

Виктор Лемешевский уверяет противников завода, что предприятие не принесет вреда - он и сам в Пинске живет под трубой (читать далее)

Брестчане против аккумуляторного завода: «Нас не спросили, хотим ли мы дышать свинцом»

Местные жители узнали о том, что рядом с ними появится опасное производство только тогда, когда завод начали строить. Оказалось, общественные обсуждения прошли без них (читать далее)