2019-07-07T09:52:44+03:00
Общество
КП Беларусь

На 7 июля в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье по стране пройдут грозы со шквалистым ветром
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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На смену июньскому зною пришла непогодаНа смену июньскому зною пришла непогодаФото: Оксана БРОВАЧ
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В июне белорусские синоптики неоднократно объявляли оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. Второй месяц лета принес похолодание, дожди и грозы, которые успели наломать дров. И на 7 июля синоптики вновь объявляют штормовое предупреждение.

В воскресенье в некоторых районах страны ожидаются грозы, местами порывы ветра усилятся до 15-20 м\с. Холоднее всего будет в Полоцком районе – там температура воздуха не поднимется выше 17 градусов. А теплее всего будет в Брестской и Гомельской областях – до +23 градусов.

Во время грозы нельзя находиться рядом с линиями электропередач, купаться в водоемах, ездить на мотоцикле или велосипеде. Избегайте открытых пространств и не забирайтесь на возвышенности. Опасно прятаться под деревьями, пользоваться металлическими предметами и иметь при себе включенный мобильный телефон, - сообщает gismeteo.by.

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