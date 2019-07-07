2019-07-07T11:16:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко открыл юбилейный фестиваль «Александрия собирает друзей»

С 6 на 7 июля белорусы отмечали купальскую ночь
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: belta.byФото: belta.by
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6 июля на малой родине президента прошел юбилейный, десятый по счету праздник середины лета. В Шкловском районе, в Александрии собралось около 100.000 гостей из Беларуси и соседних стран.

Праздник «Александрия собирает друзей» - это символ мира, дружбы и добрососедства. Сегодня он имеет статус национального бренда. Чтобы отметить Купалье в кругу друзей и соседей, на Шкловщину съезжаются гости из Беларуси, России и Украины. По мнению президента, эти «три нации переплетены историческими, родственными, духовными корнями, как три могучих дуба на берегу полноводного и щедрого Днепра». Место для проведения самой таинственной ночи в году выбрано неслучайно. Александрия стоит на берегу Днепра – важной судоходной артерии Беларуси, которая была частью пути «из варяг в греки».

– Истоки этой великой реки начинаются в России, затем она несет свои воды по Беларуси и завершает путь в Украине. Словно кровеносной системой связывает нас крепчайшими узами добрососедства, доверия и открытости. Это данное нам свыше единство сумели сохранить наши народы. Век за веком, год за годом они обращались к своим истокам, дружили, создавали семьи. Поэтому сегодня мы приглашаем всех на наши народные гулянья не только как близких гостей, а как родных людей, - обратился к гостям Александр Лукашенко, - передает belta.by.

У каждого из присутствующих были свои планы на купальскую ночь. Издревле это время славится своими чудесами. Говорят, желание, загаданное в ночь с 6 на 7 июля обязательно сбывается. А славяне верили, что купальский огонь сжигает все зло – болезни, нищету и несчастья. Купание на рассвете, как і утренняя роса, обладают целебной силой. А символ праздника «папараць-кветка» уже много лет не дает покоя искателем приключений и мистики. Поговаривают, тому, кто отыщет заветный цветок, откроются сверхъестественные способности, и он сможет заглянуть в будущее. Эти легенды переросли в традиции празднования Купалья.

Вечер продолжился гала-концертом под открытым небом. Его посетили 3,5 тысячи человек – ровно столько, сколько вмещает александрийская концертная площадка.

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