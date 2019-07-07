Стало известно, какие велосипеды можно провозить в поездах

С перевозкой велосипедов в поездах дела обстоят лучше, чем в городском транспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нужно ли платить, если едешь с велосипедом в электричке?

Изменить размер текста: A A

Перевозка велосипедов – проблема, которая не первый год волнует владельцев двухколесного транспорта. Как быть, если нужно перевезти велосипед из города на дачу? Что делать, если хочется покататься вокруг Минского моря, но ехать до него по трассе небезопасно? И считается ли велосипед багажом, за который нужно доплачивать? Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прояснило ситуацию.

- Каждый пассажир может бесплатно провезти ручную кладь весом до 36 кг, если ее размер по сумме трех измерений не превышает 200 см, - цитирует belta.by.

Велосипед относится к ручной клади пассажира, поэтому на него распространяются обычные правила перевозки вещей в железнодорожном транспорте. Поэтому, если ваш транспорт не превышает указанные размеры, можете смело брать его в поезд. А вот если велосипед в параметры не вписывается, то его провоз придется оплатить в размере стоимости полного билета до конечного пункта следования пассажира.