2019-07-07T13:57:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске пьяный рецидивист обокрал женщину на инвалидной коляске

Он улучил удобный момент, схватил сумочку и бросился наутек
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Теперь злоумышленника ждет очередной судТеперь злоумышленника ждет очередной судФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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33-летний обвиняемый родом из деревни в Могилевской области. Из образования – только школа, безработный. Но, судя по всему, у мужчины есть своеобразное хобби – нарушать закон. Он неоднократно судим за кражи, разбой и угрозу насилием должностному лицу, выполняющему служебные обязанности. И, вернувшись из тюрьмы, через 5 дней он снова совершил преступление.

Злостный рецидивист приехал в Минск и познакомился с тремя молодыми людьми. Они вместе выпивали, а потом мужчина отправился погулять по парку Дружбы народов. Было около 5 часов вечера, стояла хорошая погода. Обвиняемый увидел на покрывале сидящую женщину, позади которой стояла инвалидная коляска. Видимо, в этот момент в голове злодея родился план.

Попрощавшись с новыми знакомыми, он уселся на скамейку примерно в 8 метрах от женщины и стал выжидать. Рядом с отдыхающей стояла небольшая розовая сумочка. Мужчина, чтобы оставаться незамеченным, подкрался сзади, схватил добычу и бросился наутек. Женщина заметила и подняла крик.

Грабитель остановился около дома 1Б на улице Орловской. Изучив содержимое сумки, он решил взять себе телефон и кошелек с деньгами. Все остальное выбросил под куст и отправился в сторону ж/д вокзала.

Позже стало известно, что потерпевшая – инвалид I группы, у нее ДЦП. В тот погожий день знакомый вывез ее в парк на прогулку. После того, как грабителей убежал с ее сумкой, женщина позвонила в милицию: к счастью, у нее на руках остался второй мобильный телефон. Хоть преступник и действовал молниеносно, кое-какие приметы потерпевшая запомнила.

Злоумышленника быстро задержали. Он не стал долго препираться и сознался в содеянном. Теперь его ждет суд. Важно отметить, что предыдущая судимость у обвиняемого не снята и не погашена в установленном законом порядке. Он является лицом без определенного места жительства. Ранее проживал в Дзержинске, но его дом сгорел, - сообщает агентство Минск-Новости.

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