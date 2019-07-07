КП Беларусь
Серьезное ДТП под Барановичами. Люди вылетели через лобовое стекло
Водитель и пассажир проигнорировали ремни безопасности
mediabrest.by
Изменить размер текста:
Серьезная авария произошла ночью 6 июля в деревне Бартники Барановичского района. Водитель автомобиля Renault Megane врезался в столб, который опрокинулся от столкновения. Затем машину перевернуло и ударило о дерево. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому оба вылетели через лобовое стекло. По предварительной информации, водитель Renault Megane был пьян.
На место ДТП прибыли скорая медицинская помощь и сотрудники МЧС. Пострадавших госпитализировали. Известно, что водитель Renault Megane находится в тяжелом состоянии, сообщает mediabrest.by.