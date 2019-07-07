2019-07-07T14:42:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Серьезное ДТП под Барановичами. Люди вылетели через лобовое стекло

Водитель и пассажир проигнорировали ремни безопасности
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
mediabrest.bymediabrest.by
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла ночью 6 июля в деревне Бартники Барановичского района. Водитель автомобиля Renault Megane врезался в столб, который опрокинулся от столкновения. Затем машину перевернуло и ударило о дерево. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому оба вылетели через лобовое стекло. По предварительной информации, водитель Renault Megane был пьян.

На место ДТП прибыли скорая медицинская помощь и сотрудники МЧС. Пострадавших госпитализировали. Известно, что водитель Renault Megane находится в тяжелом состоянии, сообщает mediabrest.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умер Владимир Заметалин – бывший главный идеолог Беларуси
Ограничивается движение в польском пункте пропуска
В Минске пьяный рецидивист обокрал женщину на инвалидной коляске
Стало известно, какие велосипеды можно провозить в поездах
Лукашенко открыл юбилейный фестиваль «Александрия собирает друзей»
На 7 июля в Беларуси объявлено штормовое предупреждение
Брестский областной центр гигиены не нашел загрязняющих веществ в районе аккумуляторного завода
Мингорисполком выплатит компенсации пострадавшим от фейерверка 3 июля
В Кобринском районе задержанный совершил суицид в милицейском «ГАЗе»
Организаторы «Евровидения» ответили на заявление Агурбаш насчет политубежища в Европе
В Молодечно пациент напал на водителя машины скорой помощи, тот умер
«Наладочные работы выполняли белорусские военные, а ребята из «Пиро-Росса» наблюдали за процессом»
В Кобринском районе столкнулись грузовик и легковушка
«От краж мобильников до несанкционированного доступа к электронной информации»: в Борисове задержали криминального 9-классника
Под Лельчицами женщина на Peugeot протаранила мотоблок: есть пострадавшие
Хозяин оставил баню на час, и преступники унесли ноутбук, колонку, еду и все спиртное
БАТЭ обыграл «Динамо» Минск в матче чемпионата Беларуси
Макей пришел в вышиванке, а Мезенцев – в официальном костюме, но с подарками
«Так увлеклись, что не реагировали ни на слова, ни на ведро воды с балкона»: в Ганцевичах задержали слишком пылких любовников