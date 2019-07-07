Ограничивается движение в польском пункте пропуска

Движение на выезд из пункта «Кузница» в Беларусь временно закрывается Фото: Оксана БРОВАЧ

С 22 июля в пункте пропуска «Кузница» будут ремонтировать дорогу

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Собираетесь в Польшу в ближайшие месяцы? Планируйте свой маршрут заранее. С 22 июля в пункте пропуска «Кузница» планируется ремонт и расширение дороги. Въезд в Беларусь через этот пункт пропуска будет закрыт. Реконструкция дорожного полотна займет примерно два месяца, - передает агентство «Минск-Новости».

Масштабные ремонтные работы ранее провели с белорусской стороны границы – в месте пропуска «Брузги». Теперь настала очередь польской стороны.

«В связи с ремонтом возможно увеличение времени, необходимого для переезда границы и на пограничные проверки», - сообщают в пункте пропуска.