КП Беларусь
Ограничивается движение в польском пункте пропуска
С 22 июля в пункте пропуска «Кузница» будут ремонтировать дорогу
Движение на выезд из пункта «Кузница» в Беларусь временно закрываетсяФото: Оксана БРОВАЧ
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Собираетесь в Польшу в ближайшие месяцы? Планируйте свой маршрут заранее. С 22 июля в пункте пропуска «Кузница» планируется ремонт и расширение дороги. Въезд в Беларусь через этот пункт пропуска будет закрыт. Реконструкция дорожного полотна займет примерно два месяца, - передает агентство «Минск-Новости».
Масштабные ремонтные работы ранее провели с белорусской стороны границы – в месте пропуска «Брузги». Теперь настала очередь польской стороны.
«В связи с ремонтом возможно увеличение времени, необходимого для переезда границы и на пограничные проверки», - сообщают в пункте пропуска.