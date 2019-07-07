Умер Владимир Заметалин – бывший главный идеолог Беларуси

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Владимир Заметалин умер в своем доме утром 7 июля, - пишет "Наша Ніва". О его кончине сообщили родные, а затем и бывшие коллеги по «Беларусьфильму» распространили печальную новость в соцсетях. По неподтвержденной информации, мужчина внезапно перестал дышать.

Владимир Заметалин родился в Туле. После окончания Львовского высшего военно-политического училища служил политруком в Германии и на Дальнем Востоке. Карьеру в Беларуси начал с должности руководителя пресс-службы Минобороны. Затем был назначен пресс-секретарем председателя Совета Министров Беларуси Вячеслава Кебича. Заметалин был активным участником президентской избирательной кампании 1994 года на стороне Кебича.

После победы на выборах Александра Лукашенко, Владимира Петровича перевели в резерв правительства. С 1997 года он работал вице-премьером, курировал вопросы образования, культуры, религии.

Владимир Заметалин отвечал за идеологию, оказывая мощнейшее давление на белорусскую культуру. В 1998 году он сыграл решающую роль в развале «Песняров», а в 1999 – в отъезде за рубеж Владимира Некляева – на тот момент главы Союза писателей.

28 декабря 2006 года был назначен генеральным директором киностудии «Беларусьфильм». Был продюсером нескольких белорусско-российских фильмов на военную тематику: «Брестская крепость», «В июне 41-го», «Снайпер: оружие возмездия». Правда, именно при Заметалине на студии вышли значительные в истории белорусского кинематографа работы – «Волки» Александра Колбышева и «Масакра» Андрея Кудиненко. В должности гендиректора студии пробыл до 2010 года.

Дата прощания пока не называется.

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