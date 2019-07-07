Рядом с Национальным аэропортом «Минск» появится терминал такси

Пока такси можно заказать в здании и на сайте аэропорта, через диспетчера или по e-mail

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Похоже, скоро на территории Национального аэропорта Минск появится терминал такси. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды площадки пройдет 24 июля, - сообщает Минский городской центр недвижимости. Площадка для заключения договора состоит из двух участков, размером в 1463 и 880 кв.м. Срок аренды – 1 год.

Победителем аукциона станет тот, кто сумеет предложить наибольшую сумму и оплатить ее в течение 3-х дней. Арендатор должен будет обеспечить использование площадок в соответствии с их назначением, а также соответствовать требованиям законодательства, установленным для диспетчера такси - обеспечить прозрачность и доступность информации о тарифах на перевозки. Для водителей вводится обязательное правило соблюдать деловой стиль в одежде.