Водитель "Мерседеса" был пьян: погибли трое детей и двое взрослых

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Вчера, 7 июля, неподалеку от Белоозерска, что в Березовскомй районе, 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes GL. В результате авто опрокинулось в мелиоративный канал.

В машине находилось 10 человек: пять мужчин, две женщины и трое детей. К несчастью, все трое детей (четырехлетняя девочка, 9-летние мальчик и девочка), мужчина и женщина скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали.

Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя, сообщает Следственный комитет. По информации официального представителя МВД Ольги Чемодановой, водитель в 2009 году был лишен водительских прав за "пьяное вождение".

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК РБ "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

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