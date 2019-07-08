Дело о двойном убийстве в столбцовской школе направлено в суд

Подростка, который убил учительницу и одиннадцатиклассника, будут судить, дело рассмотрит Минский областной суд. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Десятиклассник Столбцовской СШ № 2, который зарезал учительницу и школьника, предстанет перед судом. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в совершении преступлений, предусмотренных пп. 1, 6, 13 ч. 2 ст.139 (убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений); ч. 1 ст.14 и пп. 1, 6, 10, 13 ч. 2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений); ч. 3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

- Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь, в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий обвиняемого, - сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры.

Молодой человек находится под стражей. Дело будет рассматривать Минский областной суд.

Напомним, 11 февраля 2019 года десятиклассник ударил ножом учительницу обществоведения и ученика одиннадцатого класса, ранил ножом двоих одноклассников, которые пытались его остановить, угрожал ножом двоим педагогам и однокласснице, оцарапав девушке шею. Эксперты признали юношу вменяемым.