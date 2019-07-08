В Витебске умер 16-летний подросток, который катался на велосипеде в скейт-парке

Неделю назад десятиклассник сильно травмировался. За его жизнь боролись витебские врачи

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В Витебске 16-летний парень, который разбился на скейт-площадке возле Летнего амфитеатра, умер. Об этом сообщает «Витебский курьер». При этом на площадке перед амфитеатром дети продолжают кататься без экипировки.

ЧП в скейт-парке произошло 1 июля днем: десятиклассник катался на горном велосипеде и зацепился за рампу. Целую неделю за жизнь парня боролись в витебской больнице.