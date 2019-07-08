2019-07-08T12:23:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле милиция задержала дилера магазина по продаже психотропов

Возбуждено уголовное дело
Евгения ПОПКО
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Известно, что молодой человек уже имеет судимость за незаконные операции с наркотиками.Известно, что молодой человек уже имеет судимость за незаконные операции с наркотиками.
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В съемной квартире 24-летнего гомельчанина нашли не используемое в медицинских целях опасное психотропное вещество альфа-PVP, электронные весы со следами вещества белого цвета, фасовочные полимерные пакеты, изоленту, сообщает УВД Гомельского облисполкома. А в лесном массиве Речицкого района стражи порядка нашли мегазакладку, которую парень не успел забрать для продажи.

По заключению экспертизы, внутри пакета также находился психотроп альфа-PVP массой 99,04 г. Кроме того, были изъяты розничные закладки в различных районах областного центра, оставленные задержанным.

Известно, что молодой человек уже имеет судимость за незаконные операции с наркотиками. Как полагают правоохранители, он работал оптовым и розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков в Гомельской области.

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