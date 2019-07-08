КП Беларусь
Михаил Грабовский стал спортивным директором ХК "Динамо-Минск"
Легендарный хоккеист поможет "динамовцам" добиться прогресса
Михаил Грабовский завершил карьеру игрока. Фото:Getty Images
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Известный белорусский хоккеист Михаил Грабовский, который уже завершил карьеру игрока, будет совмещать обязанности ассистента главного тренера и спортивного директора "Динамо-Минск". Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор клуба Дмитрий Басков, сообщает belta.by.
По словам Баскова, назначение Грабовского поможет хоккеистам в предстоящем сезоне добиться серьезного прогресса.
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