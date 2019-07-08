«Тысяча долларов за место на кладбище»: задержаны работники предприятия «Спецкомбинат КБО»

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Первый замдиректора – главный инженер КУП «Спецкомбинат КБО», и начальник отдела материально-технического снабжения этого же предприятия за взятки предоставляли места для захоронения на кладбище «Северное», сообщает МВД.

– Злоумышленники пользовались тем, что количество свободных участков для погребения ограничено. Поэтому решить вопрос положительно предлагали за определенную плату. Деньги передавались через посредников. Средняя цена за могилу составляла порядка $1000, – сообщает подробности ГУБОПиК МВД.

Установлено порядка 170 мест захоронения, правомерность выделения которых стражам порядка еще предстоит выяснить.

Как оказалось, главный инженер брал взятки и со своих подчиненных, которых уличал в нарушении трудовой дисциплины. Так, «за товарно-материальные ценности, в том числе спиртное, руководитель «отмазывал» работников спецкомбината за опоздания, нетрезвый вид или недобросовестное исполнение обязанностей».

Сейчас главный инженер находится в СИЗО. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.430 УК Беларуси (Получение взятки). Если вина мужчины будет доказана, то максимальное наказание, которое ему грозит, это лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Тем временем начальник отдела материально-технического снабжения брал незаконные вознаграждения якобы для их передачи должностным лицам, которые могли выделить место для захоронения. Однако деньги мужчина оставлял себе. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.209 УК Беларуси (Мошенничество). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.