Убил знакомого и закопал у себя во дворе: жителя Полоцка подозревают в убийстве

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Вечером 26 июня в милицию обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что еще 5 мая из дома ушел ее сожитель и больше не вернулся.

5 июля сотрудники милиции нашли тело пенсионера закопанным в землю во дворе жителя Полоцка. По данным следствия, еще 16 мая 70–летний мужчина, находясь у себя дома, после распития спиртного и внезапно возникшей ссоры причинил телесные повреждения 77-летнему знакомому. Тот скончался на месте.

- Через некоторое время мужчина закопал тело своего знакомого во дворе, - сообщает Следственный комитет. - озбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 УК (Убийство заведомо престарелого). Подозреваемый задержан. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.