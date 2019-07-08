2019-07-08T15:07:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В больнице умер 10-месячный малыш, мать которого подозревают в его избиении

В отношении подозреваемой продолжается проведение психолого-психиатрической экспертизы
Евгения ПОПКО
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Мера пресечения для женщины остается прежней – заключение под стражу.Мера пресечения для женщины остается прежней – заключение под стражу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минские следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, которая подозревается в причинении тяжких травм своему 10-месячному сыну во дворе дома. Стало известно, что мальчик скончался 29 июня, находясь в больнице.

Как сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале, в отношении подозреваемой продолжается проведение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Мера пресечения для женщины остается прежней – заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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