В больнице умер 10-месячный малыш, мать которого подозревают в его избиении

Мера пресечения для женщины остается прежней – заключение под стражу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Минские следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, которая подозревается в причинении тяжких травм своему 10-месячному сыну во дворе дома. Стало известно, что мальчик скончался 29 июня, находясь в больнице.

Как сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале, в отношении подозреваемой продолжается проведение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Мера пресечения для женщины остается прежней – заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.