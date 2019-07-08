2019-07-08T17:46:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Зеленский предложил Путину встретиться в Минске с участием Трампа и Меркель

Президент Украины вместо телемоста с Россией предлагает встретиться с Путиным
Евгения ПОПКО
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Зеленский просит сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Фото: скринЗеленский просит сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Фото: скрин
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения телемоста между Украиной и Россией, который анонсировали телеканалы "NewsOne" и "Россия". Программа, которая будет называться "Надо поговорить", выйдет на экраны 12 июля.

По мнению Владимира Зеленского, данной ситуацией воспользуются отдельные украинские политики, а сама страна только потеряет, пишет kp.ua.

- Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова поделить нас с вами, всех украинцев, на два лагеря. В одном лагере политики скажут: "Конечно, давайте поговорим, нужно забывать обиды, мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших". Второй лагерь политиков призовет возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдет зарабатывать баллы на выборы: "Посмотрите, как я героически противостою куму Путина, которого я пять лет не замечал, но то такое". Начнут громить и поджигать телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения про "озверевших фашистов, которые притесняют свободу слова в Украине, - говорит Зеленский в своем видеообращении.

Зеленский просит сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Он также обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.

- Надо поговорить? Надо! Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы ничего не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Надо ведь поговорить? Надо!

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