Пассажир маршрутки Львов - Брест сообщил в ГАИ, что едет с пьяным водителем

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Звонок в дежурную часть ГАИ поступил около 3.40 ночи 8 июля. Микроавтобус «Фольксваген» выполнял трансфер из аэропорта Львова в Брест. Пассажир маршрутки заподозрил, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Этим он и поделился с ГАИ. В этот момент пассажиры и водитель проходили пограничный контроль в пункте пропуска Томашовка на границе с Украиной.

- По данному сообщению незамедлительно выбыл экипаж ГАИ. Действительно, медицинское освидетельствование подтвердило факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - комментирует официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Пограничники сопроводили водителя в комнату для задержанных, где он дожидался экипажа ГАИ. Там он заснул. Чтобы сопроводить на медосвидетельствование, инспекторам пришлось его разбудить. Анализ показал 2,7 промилле алкоголя.

Пьяным водителем оказался 54-летний брестчанин. В машине с ним ехали 4 детей и 3 взрослых. До границы с Беларусью из Львова они преодолели более 250 км. До Бреста оставалось чуть больше 60 км.

Как уточняют в пресс-службе МВД, в отношении водителя составили административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Ему грозит штраф от 1275 до 2550 рублей и лишение водительского удостоверения на срок до 3 лет. Машину забрали на штрафстоянку.