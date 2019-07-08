2019-07-08T17:09:09+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поддерживает предложения Владимира Зеленского

Пресс-служба президента сообщает, что в Минске считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров
Евгения ПОПКО
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Александр Лукашенко "абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского". Фото: БелТААлександр Лукашенко "абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского". Фото: БелТА
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Пресс-служба президента Беларуси отреагировало на предложениепрезидента Украины Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Минске. Зеленский хочет, чтобы в этой встрече приняли участие президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.

- Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало, - сообщает пресс-служба президента. - Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то все наверняка помнят: президент нашей страны неоднократно говорил, что "эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве" (об этом, в частности, шла речь на Форуме регионов Беларуси и Украины в прошлом году). Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта - в данном случае Украина - настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также… Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил: без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы.

Пресс-служба белорусского президента уточняет, что "в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров".

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