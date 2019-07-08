Милиция ищет женщин, которые могут быть причастны к хищению денег с карты

Минчанки оплачивали картой заказы в кафе, а также делали покупки в магазинах одежды

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В Первомайское РУВД Минска поступило заявление от человека о том, что с его утерянной банковской карты списываются деньги. Об этом он узнал с помощью эсэмэс.

Как было установлено, чужой банковской картой рассчитываются за свои покупки женщины. Известно, что 30 июня с карты заявителя деньги списывались несколько раз: женщины оплачивали картой заказы в кафе торгового центра, а также делали покупки в магазинах одежды, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Приметы первой женщины: на вид 55 - 60 лет, рост 165 - 170 сантиметров. Была одета в светлую рубашку с темными полосами, светлые брюки, носила солнцезащитные очки.

Приметы второй женщины: на вид 20 - 25, рост 160 - 165 сантиметров. Была одета в светлые брюки, светлую майку в крупную клетку, носила солнцезащитные очки.

Если вы узнали изображенных на фото женщин или обладаете какой-либо информацией об их местонахождении, обратитесь, пожалуйста, в Первомайское РУВД Минска лично или по телефонам: 8(017) 280-02-02, 8(029) 877-81-89 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.