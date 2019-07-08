Под Солигорском мужчина на BMW сбил насмерть пешехода и скрылся

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Авария произошла на территории Солигорского района в ночь с 7 на 8 июля, информируют в пресс-службе УСК по Минской области.

Очевидцы обнаружили на первом километре автотрассы «Радкова – Солигорск» тело мужчины и сообщили правоохранителям. На теле погибшего 41-летнего жителя Солигорска, как сообщают в УСК, были обнаружены очевидные признаки наезда авто.

– Сотрудниками следственно-оперативной группы было осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, проведены другие следственные действия, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, райотдел СК Солигорска возбудил уголовное дело по факту нарушения ПДД , приведшее к смерти человека.

Тем временем, милиционеры искали водителя, который сбил человека и скрылся с места смертельного ДТП.

– Оперативно-розыскные мероприятия позволили выяснить, что к аварии причастен 32-летний водитель из Солигорска, который находился за рулем «БМВ», – прокомментировали правоохранители.

Нарушителя задержали, сейчас с ним работают следователи. А возможных очевидцев аварии просят обратиться в Солигорский РОСК или в милицию по номеру 102.