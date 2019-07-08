Адвоката бывшего инженера МЗКТ, обвиняемого в коррупции, подозревают в разглашении информации и преступлениях с оружием

Когда в доме защитницы проводился обыск, был найден пригодный для стрельбы пистолет с патронами. Фото: МВД.

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» ранее сообщала о судебном разбирательстве по делу главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача, которого оправдали по обвинению в получении крупной взятки, но сразу же после оглашения приговора задержали по подозрению в коррупции на 70 тысяч долларов.

И вот стало известно, что судебное разбирательство грозит и его адвокату. Как сообщают в пресс-службе МВД, защитница обвиняемого в коррупции главного инженера могла разглашать данные предварительного следствия.

– Оперативники ГУБОПиК нашли нарушения в деятельности зампреда Минской городской коллегии адвокатов, представляющей адвокатское бюро «Принцепконсалт», – уточнили в пресс-службе. – Правозащитница подозревается в том, что она разгласила данные предварительного следствия. Но также женщина может причастна к незаконному обороту оружия.

Сообщается, что противоправные действия юристки правоохранители задокументировали в тот момент, когда она являлась адвокатом Андрея Головача, экс главного инженера «МЗКТ».

– Женщина сама стала обвиняемой после того как разгласила третьим лицам информацию уголовного разбирательства. Против нее возбудили уголовное дело, – рассказали в МВД.

Кроме того, когда в доме подозреваемой проводился обыск, был найден пригодный для стрельбы пистолет «Walter» mod. 1938 с патронами.

– За незаконные действия с огнестрельным оружием было также возбуждено уголовное дело. По этой статье защитнице грозит до 7 лет заключения, – прокомментировал Юрий Ткачук, замначальника отдела управления ГУБОПиК.

Расследование продолжается.