Могилевчанка на Renault сбила на «зебре» 14-летнего велосипедиста

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ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в областном центре в понедельник, 8 июля, проинформировали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла в 10.55 часов на улице Фатина в Могилеве. Рядом с одним из домов 25-летняя автоледи не уступила дорогу велосипедисту. Мальчик хотел проехать на другую сторону дороги по нерегулируемой «зебре», но не слезая при этом с велосипеда. Могилевчанка на «Рено» не успела затормозить и сбила подростка на велосипеде.

– Школьник во время столкновения получил серьезные травмы. Он в тяжелом состоянии находится в реанимации, – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что во время летних каникул на дорогах сильно увеличивается число детей на велосипедах, которые зачастую не следуют установленным правилам дорожного движения. Согласно ПДД до 14 лет несовершеннолетние вовсе не имеют права кататься на велосипеде без контроля со стороны взрослых. Тем более, им запрещено одним выезжать на проезжую часть!