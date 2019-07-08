2019-07-08T19:57:00+03:00
Общество
КП Беларусь

«Это лотерея»: Началась эксгумация останков брата Кастуся Калиновского Виктора

Так как на кладбище проводились перезахоронения, историки не тешат себя мыслью, что сразу же обнаружат нужные останки
Надежда БУТОВИЧ
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В Следственном комитете пообещали, что после эксгумации могилу приведут в первоначальный вид. Фото: hrodna.life.В Следственном комитете пообещали, что после эксгумации могилу приведут в первоначальный вид. Фото: hrodna.life.
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Напомним, в Литве два года назад были найдены останки предводителя восстания 1863 года – Кастуся Калиновского. Ученые уверены на 95 процентов, что это именно он, но для 100-процентной гарантии нужно достоверное подтверждение – и это идентификация с родственником – умершим более 150 лет назад и захороненным на территории Беларуси родным братом.

На данный момент в Свислочи начался процесс эксгумации останков Виктора Калиновского, сообщает ресурс Hrodna.life. Правда, процесс может быть затруднен – на старом кладбище не раз проводились «перестройки»: менялись параметры, сдвигались границы захоронений, снимались надмогильные плиты, проводились более поздние захоронения, даже был построен храм. Предстоящую работу историки считают «лотерей», ведь будет настоящим везением сразу же найти останки брата повстанца.

Уточняется, что за историческим действом наблюдают представители гродненской общественности: журналист и правозащитник Владимир Хильманович, активисты Юрий Глебик, а также правоохранители.

– В Следственном комитете пообещали, что после того, как будет произведена эксгумация, могилу Виктора Калиновского возвратят в первоначальное состоянии, как до начала работ, – информирует ресурс.

Также за процессом наблюдают литовские представители, которые преследуют «свою миссию» – ищут зацепки для идентификации найденных в Вильнюсе останков Кастуся Калиновского.

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