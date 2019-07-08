2019-07-08T20:13:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое пришли в Минске на рынок, чтобы продать что-то похожее на оружие и снаряд

Проводится квалификации правонарушения
Надежда БУТОВИЧ
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"Боеприпасы" отправили на экспертизу. Фото: ГУВД Мингорисполкома."Боеприпасы" отправили на экспертизу. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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ЧП произошло на одном из рынков столицы в первой половине дня в воскресенье, 7 июля, информируют в пресс-службе ГУВД Минского городского исполкома.

В милицию на номер дежурного 102 позвонили очевидцы. Граждане сообщили, что по рынку разгуливают двое подозрительных мужчин и пытаются найти покупателей на предметы похожие на боеприпасы.

– Сразу же после получения оперативной информации к месту происшествия выбыли работники РУВД центрального отдела столицы в составе следственно-оперативной группы. «Товар» – предметы схожие по свойствам на оружие и учебный снаряд, были конфискованы, – уточнили в пресс-службе.

На данный момент, проводится расследование, назначен ряд экспертиз. Кроме того, для квалификации содеянного и правовой оценки так же назначены проверочные мероприятия.

О том, проводилась ли из-за «находки» на рынке эвакуация, не сообщается.

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