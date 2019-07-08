Бывшая проститутка из Браслава поставляла в Польшу «свежих» девушек для борделя

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С января 2019 года на Витебщине ликвидирован четвертый канал торговли «живым товаром», сообщают в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

В этот раз фигуранткой – организатором трафика людей стала 49-летняя ранее не судимая жительница Браслава. В течение 15 лет эта женщина занималась в Польше проституцией, где нашла 39-летнего подельника-партнера.

– Совместно со знакомым поляком бывшая проститутка основала в Варшаве нелегальный бордель под видом массажного салона. А «жриц любви» для своего заведения она находила на родине – в Витебской области. Чаще всего «работу» и переезд за границу она организовывала девушкам из неблагополучных семей, злоупотребляющим алкоголем или обремененных кредитами и долгами. Их долги она тут же погашала, за свой же счет оплачивала переезд и проезд, тем самым женщины становились обязанными именно ей, – рассказал Олег Горбачев, замначальника УНиПТЛ.

Раскрыли канал поставки людей в момент вербовки очередной жертвы – 27-летней жительницы области. Злоумышленницу задержали, против нее возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается, стоит задача установить жертв браславской трафикерши и ее подельников.