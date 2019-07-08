В Бобруйском районе мама потеряла сына в лесу

Мальчика нашли в лесу милиционеры, помощь врачей ему не понадобилась. Фото: pixabay.com.

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ЧП произошло в Бобруйском районе в субботу, 6 июля, информируют в пресс-службе МЧС.

Мама с 14-летним сыном отправились в 07.00 утра в лес собирать чернику. Недалеко от деревни Бабино-2 женщина поняла, что ребенок не откликается на ее окрики. Взволнованная сельчанка тут же позвонила в МЧС.

– Звонок поступил на телефон дежурного примерно в 11.50 часов. Женщина сообщала, что в лесу заблудился ее 14-летний сын. На место происшествия искать мальчика выехали оперативно работники МЧС и местного РОВД, – проинформировали в пресс-службе.

Поиски потерявшегося подростка продолжались около часа. В 12.40 часов его в лесном массиве обнаружили сотрудники милиции. Школьник был в порядке, помощь медиков ему не понадобилась.

В МЧС напоминают, чтобы не потеряться в лесу стоит соблюдать правила безопасности: брать с собой телефон, надевать надежную яркую одежду и обувь, не ходить в одиночку и не отбиваться от группы.