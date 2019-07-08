Грабитель ударил пенсионерку бутылкой по голове, украл сумку с кошельком, а потом скрылся на такси

Грабитель забрал из сумочки кошелек, а все остальное выбросил в урну. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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На днях в районном центре поймали грабителя, напавшего на пожилую горожанку, информируют в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

ЧП произошло в Барановичах с 70-летней пенсионеркой, возвращавшейся домой. На идущую пожилую женщину обратил внимание подвыпивший злоумышленник. Он убедился, что бабушку никто не сопровождает, подбежал и ударил ее бутылкой по голове. Пенсионерка упала, а грабитель вырвал у нее из рук сумку и сбежал с места преступления.

– Прохожие привели женщину в чувства и позвонили в милицию, – уточнили в пресс-службе.

Преступник тем временем, убедился, что за ним нет погони. Быстро пошарил по сумочке и вытащил кошелек с наличностью, а все остальное бросил в ближайший мусорный контейнер. Затем он вызвал такси и уехал.

– Задержали преступника на одной из городских улиц. Им оказался 40-летний безработный горожанин. Сейчас подозреваемый находится в ИВС, против него по обвинении в разбойном нападении возбуждено уголовное дело, – объяснили правоохранители.