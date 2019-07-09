Утепляйтесь: 9 июля в Беларуси будет ветрено и прохладно

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Погода проверяет белорусов на прочность: на смену жаркому июню пришел чрезмерно свежий июль. Во вторник в Минске будет до +18 градусов, преимущественно облачно и ветрено. Вероятность дождя - более 90%. Днем возможна гроза.

Будет прохладно и в других регионах страны. По всей республике прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра достигнут 15 - 20 м/с. Теплее всего будет в Гомеле - до 21 градуса тепла. Холоднее всего - в Могилеве и Витебске: +16…+18°C, сообщает агентство «Минск-Новости».