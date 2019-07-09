2019-07-09T11:11:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Легковушка на зебре сбила 14-летнего подростка. Он в реанимации

ДТП произошло в Могилеве
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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ГАИ УВД Могилевского облисполкомаГАИ УВД Могилевского облисполкома
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Инцидент произошел 8 июля около 10.55 на улице Фатина, неподалеку от дома №4. 25-летняя могилевчанка на «Рено» совершила наезд на велосипедиста. 14-летний парень пересекал проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения подросток получил травмы и был доставлен реанимационное отделение городской больницы.

По факту ДТП проводится проверка, - передает belta.by.

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