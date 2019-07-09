КП Беларусь
Легковушка на зебре сбила 14-летнего подростка. Он в реанимации
ДТП произошло в Могилеве
ГАИ УВД Могилевского облисполкома
Изменить размер текста:
Инцидент произошел 8 июля около 10.55 на улице Фатина, неподалеку от дома №4. 25-летняя могилевчанка на «Рено» совершила наезд на велосипедиста. 14-летний парень пересекал проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения подросток получил травмы и был доставлен реанимационное отделение городской больницы.
По факту ДТП проводится проверка, - передает belta.by.