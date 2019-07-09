Это нужно видеть! Чудаковатые белка и свинья гуляют по агрогородку
Не так давно в агрогородке Еремичи, что в Гродненской области, прошел фестиваль масок «Ярэміцкія маскі запрашаюць». На улицы поселка вышли звери, глядя на которых сложно оставаться серьезным. Стройным ногам свиньи позавидовали бы и супермодели Victoria’s Secret. А глядя на Машу, напеваешь лишь "Хлопай ресницами и взлетай…"
Местные жители с восторгом наблюдали за шествием и снимали его на свои смартфоны. И сейчас вы поймете почему.
Фото: polymia.by
Фестиваль прошел в центре Еремичей. На него собралось около сотни зрителей, некоторые гости приехали из других городов, - сообщает polymia.by.
Фото: polymia.by
Фото: polymia.by
Фото: polymia.by
«Такого мы больше нигде не видели, даже за границей, хотя много где побывали», - сказала Ирина Плескач, гостья из Дзержинска.
Фото: polymia.by
Дети пищали от восторга при виде ростовых кукол. Поросенок, щенок, кот в сапогах и другие звери плясали вместе с детьми, проводили игры и викторины.
Фото: polymia.by
Фото: polymia.by
Под масками зверей - неравнодушные жители агрогородка. В обычной жизни они работают в местном хозяйстве, а в праздники дарят радость жителям Еремичей.
Фото: polymia.by
Местная жительница Мария Петровна Крень по профессии швея, но всю свою жизнь связала со сферой культуры. Вот этого дивного жирафа 77-летняя женщина сделала за 3 недели.
Фото: polymia.by
«В последнюю ночь перед фестивалем дошивала, очень хотелось, чтобы он сегодня вышел на сцену», - смеется пенсионерка.