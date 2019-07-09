В Минске появилась «Комфортная аллея», укрытая разноцветными зонтиками

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Гулять в Минске под дождем стало чуточку приятнее: на пешеходной Комсомольской улице появилась «Комфортная аллея» - арт-объект от одного из операторов связи. На металлических конструкциях закреплены больше сотни разноцветных зонтов.

Похожие аллеи есть во многих городах мира. В рамках акции Umbrella Sky project многие европейские улицы украшаются парящими зонтиками. Такие места есть в Барселоне, Лиссабоне, Вене, Киеве, Санкт-Петербурге и многих других городах. Теперь и в Беларуси на одну городскую фотозону стало больше.

Агентство «Минск-Новости» сообщает, что конструкция, размерами 32 х 6 м временная. «Все это связано с юбилеем компании-организатора. Разрешение на размещение конструкций выдано на неделю или две, потом все это уберут».