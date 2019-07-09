Греко-католики не пошли в юбилейную пилигримку: у них не хватило денег на милицию, скорую и коммунальщиков

В этом году в традиционное паломничество греко-католики должны были пойти в 25-й раз. Фото: Александр МАЛАМА, страница Белорусской греко-католической церкви в ФБ.

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9 июля из Витебска в Полоцк должен был отправиться крестный ход греко-католиков. Паломничество к месту мученической смерти монахов-базилиан, которые были убиты в 1705 году Петром І, проходит с 1995 года. Как правило, в крестный ход отправляется от пятидесяти до ста человек. В этом году в юбилейную пилигримку собиралось гораздо больше верующих. Отменили ее буквально за день до начала.

-Люди разочарованы, огорчены, - сетует настоятель витебского греко-католического прихода Дмитрий Гришан. – Группа иногородних паломников уже приехала в Витебск, им пришлось ехать обратно, другим людям пришлось сдавать билеты…

Отозвать заявку на проведение уже согласованного с властями мероприятия отец Дмитрий был вынужден из-за того, что церковь не смогла найти денег на оплату услуг милиции, медиков и сотрудников коммунальных служб. В мае МВД объявил о том, что за охрану массовых религиозных мероприятий милицией платить не нужно. Как оказалось, в этом решении есть нюанс: бесплатно милиция охраняет религиозные мероприятия, которые проходят стационарно – в культовых зданиях, на кладбищах, в других местах. На крестный ход – движение группы верующих из одного пункта в другой – такой порядок не распространяется.

-Паломничество длится пять дней, - рассказывает отец Дмитрий. – В милиции нам объявили предварительную стоимость сопровождения: порядка трех тысяч рублей. И мы сразу отозвали заявку. Даже не стали узнавать, во сколько обойдутся услуги медиков и коммунальщиков. Три тысячи – это уже нереально. Ведь крестный ход организовывается на пожертвования верующих. Мне трудно будет объяснить жертвователям, что нам требуется еще три тысячи, чтобы заплатить милиции.

В день паломники идут по восемь часов. В течение этого времени их сопровождает милицейский автомобиль, в котором находятся два человека, рассказывает Дмитрий Гришан. В местах ночевок и остановок, как правило, к группе подходят участковые милиционеры, справляются, не нужна ли помощь.

-Мы спросили, можно ли нас вообще не охранять, пообещали обеспечить безопасность своими силами, - говорит отец Дмитрий. – Оказалось, так нельзя. Жаль, что у нас нет выбора, нет частных охранных структур, к которым мы могли бы обратиться. С частниками, возможно, удалось бы договориться, чтобы нас охраняли на благотворительных началах. Милиция же заниматься благотворительностью не имеет права.

Другие мероприятия, которые были запланированы в рамках крестного хода – концерт духовной музыка в полоцком Софийском соборе 13 июля в 16.00 и праздник в полоцкой греко-католической церкви 14 июля в 10.30 – пройдут по расписанию.