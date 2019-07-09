Лукашенко заявил, что не обсуждает вопрос об объединении с Россией

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Утром 9 июля состоялась встреча Александра Лукашенко с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. На ней президент Беларуси сказал, что на встрече в Санкт-Петербурге он планировал обсудить с Владимиром Путиным итоги переговоров рабочей группы. Но на сегодня обсуждать пока нечего.

"Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых, а во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это Программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)", - констатировал Лукашенко.

Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других вопросов. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора", - цитирует главу государства belta.by.