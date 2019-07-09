«Брал взятки практически ежемесячно в течение нескольких лет»: в Минске задержан депутат и директор завода
В Минске за взятку задержан директор ОАО «Пружанский завод радиодеталей» и депутат Брестского областного совета депутатов Виктор Калих.
- Руководитель получил взятку наличными в размере 1200 долларов США от учредителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию и касающихся хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями. Установлено, что незаконное вознаграждение он получал на систематической основе практически каждый месяц в течение нескольких лет, - комментирует замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Юрий Ткачук.
Депутата взяли с поличным: деньги в конверте достали из кармана брюк. Фото: скриншот оперативного видео.
В отношении 51-летнего руководителя возбуждено уголовное дело по ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь за получение взятки. Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы. Учредитель коммерческого предприятия стал фигурантом дела о даче взятки.
Расследование дела продолжается, правоохранители устанавливают и проверяют все факты получения взяток.
Виктор Калих - депутат Брестского областного Совета депутатов ХХVIII созыва от Пружанского избирательного округа. Как руководитель завода он в 2018 году стал лауреатом конкурса «Человек своего дела» в номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления».
Дача взятки директору завода. Источник: МВД Республики Беларусь
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