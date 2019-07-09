Мать, задушившую сына в Молодечно, будут принудительно лечить

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Минский областной суд решил применить принудительные меры безопасности и лечения к матери, которая задушила своего 8-летнего ребенка. Женщину признали невменяемой, ее будут лечить в психиатрической больнице Гродненской области, - сообщает kraj.by.

Трагедия произошла в январе 2019 года. 29-летняя женщина, ее сын, мать и трое братьев проживали в четырехкомнатной квартире в Молодечно. В момент убийства все были дома, но никто ничего не слышал. Обвиняемая рассказала, что все произошло в комнате. Она взяла в две руки бельевую веревку, которую купила накануне. Сын спросил:

- Мама, что ты будешь делать?

- Будем играть, - ответила мать. Ребенок обрадовался.

Женщина подошла к сыну сзади, накинула на шею веревку и задушила. После этого хотела повеситься сама, но не решилась и позвонила в милицию.

На судебном следствии были представлены доказательства: записи камер видеонаблюдения. Их установил в квартире один из братьев обвиняемой. На записи видно, как женщина заходит с сыном в комнату и закрывается там на замок. Через некоторое время она выходит, идет в туалет, потом возвращается обратно.

В отношении молодечненки было возбуждено уголовное дело по второму пункту второй части статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство заведомо малолетнего».

Прокурор отдела прокуратуры Минской области Сергей Шаровар рассказал, что обвиняемая будет лечиться в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением вплоть до выздоровления. Пациенты больницы находятся в палатах, но с решетками на окнах и под строгим контролем. Курс такого лечения может продолжаться около 15 лет.