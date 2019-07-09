2019-07-09T13:48:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мать, задушившую сына в Молодечно, будут принудительно лечить

Ее признали психически нездоровой
Кристина СУШКЕВИЧ
Поделиться:
Обвиняемая сама позвонила в милициюОбвиняемая сама позвонила в милициюФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Минский областной суд решил применить принудительные меры безопасности и лечения к матери, которая задушила своего 8-летнего ребенка. Женщину признали невменяемой, ее будут лечить в психиатрической больнице Гродненской области, - сообщает kraj.by.

Трагедия произошла в январе 2019 года. 29-летняя женщина, ее сын, мать и трое братьев проживали в четырехкомнатной квартире в Молодечно. В момент убийства все были дома, но никто ничего не слышал. Обвиняемая рассказала, что все произошло в комнате. Она взяла в две руки бельевую веревку, которую купила накануне. Сын спросил:

- Мама, что ты будешь делать?

- Будем играть, - ответила мать. Ребенок обрадовался.

Женщина подошла к сыну сзади, накинула на шею веревку и задушила. После этого хотела повеситься сама, но не решилась и позвонила в милицию.

На судебном следствии были представлены доказательства: записи камер видеонаблюдения. Их установил в квартире один из братьев обвиняемой. На записи видно, как женщина заходит с сыном в комнату и закрывается там на замок. Через некоторое время она выходит, идет в туалет, потом возвращается обратно.

В отношении молодечненки было возбуждено уголовное дело по второму пункту второй части статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство заведомо малолетнего».

Прокурор отдела прокуратуры Минской области Сергей Шаровар рассказал, что обвиняемая будет лечиться в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением вплоть до выздоровления. Пациенты больницы находятся в палатах, но с решетками на окнах и под строгим контролем. Курс такого лечения может продолжаться около 15 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Пошел с коллегами на пляж»: в Германии утонул белорус-дальнобойщик
Мужчину, которому насквозь пробило доской живот, выписали из больницы
Минчанин покупал психотропные лекарства по рецепту умершего друга
Украинец на фуре пытался вывезти из Беларуси более 100 тысяч долларов
Появилась новая схема мошенничества с банковскими картами
В Смолевичском районе рухнувшее дерево убило 2-х вальщиков леса
Пьяные вожатые устроили мордобой в детском лагере под Чаусами
Пьяного водителя, лихачившего на Октябрьской, наказали
«Брал взятки практически ежемесячно в течение нескольких лет»: в Минске задержан депутат и директор завода
Лукашенко заявил, что не обсуждает вопрос об объединении с Россией
Греко-католики не пошли в юбилейную пилигримку: у них не хватило денег на милицию, "скорую" и коммунальщиков
В Минске появилась «Комфортная аллея», укрытая разноцветными зонтиками
Это нужно видеть! Чудаковатые белка и свинья гуляют по агрогородку
Легковушка на зебре сбила 14-летнего подростка. Он в реанимации
В Гродно сгорел пассажирский автобус
Утепляйтесь: 9 июля в Беларуси будет ветрено и прохладно
Грабитель ударил пенсионерку бутылкой по голове, украл сумку с кошельком, а потом скрылся на такси
В Бобруйском районе мама потеряла сына в лесу
Бывшая проститутка из Браслава поставляла в Польшу «свежих» девушек для борделя