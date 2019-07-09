2019-07-09T15:39:01+03:00
Минск
КП Беларусь

Пьяного водителя, лихачившего на Октябрьской, наказали

Мужчина дрифтовал на каршеринговом авто, но что-то пошло не так
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: minsk.mvd.gov.byФото: minsk.mvd.gov.by
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3 июля мужчина на арендованном Volkswagen устроил дрифт на популярной Октябрьской улице. Он нарезал круги около дома №23 до тех пор, пока бдительные очевидцы не предприняли меры. Они позвонили в милицию и сообщили о нарушителе. Прибывшие госавтоинспекторы утихомирили лихача. Чуть позже выяснилось, что 20-летний водитель был пьян.

Мужчину оштрафовали на 70 базовых величин - 1785 рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права управления автомобилем, - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

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