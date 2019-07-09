В Смолевичском районе рухнувшее дерево убило 2-х вальщиков леса

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Тела двух вальщиков леса были обнаружены вечером 7 июля на одной из делянок Смолевичского лесничества. Накануне этого мужчины выполняли работы по валке леса. Погибшему борисовчанину был 61 год, а его напарнику, жителю Гомельской области, - 45 лет. По данным следствия, рабочих смертельно травмировало подпиленное упавшее дерево.

В рамках расследования происшествия назначены судебно-медицинские экспертизы по установлению причины смерти, истребована необходимая документация. Особое внимание уделяется установлению причин и условий, приведших к трагическому случаю.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1. ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проведенных следственных и процессуальных действий, - сообщает Следственный комитет Беларуси.