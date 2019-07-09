2019-07-09T15:50:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяные вожатые устроили мордобой в детском лагере под Чаусами

Они не поделили обязанности: кому смотреть детей, а кому выпивать
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото носит иллюстративный характерФото носит иллюстративный характерФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Драка произошла в детском оздоровительном лагере «Заря», который находится в Чаусском районе. Заканчивалась очередная смена, и сотрудники лагеря решили это дело отметить. После того как они приняли на грудь, ссора переросла в мордобой. Дети не пострадали, а в последствиях конфликта сейчас разбираются милиционеры, травматологи и инспекторы по охране труда.

Как сообщает группа ВК «Чаусы Online», у одного из воспитателей огромный синяк под глазом. Несмотря на то, что в лагере есть свой дежурный, он не осмелился в одиночку разнимать двух взрослых драчунов. Поэтому примирить педагогов пытался наряд Чаусского РОВД. Разбирательство в ситуации началось утром. Пострадавший обратился в могилевскую больницу, где ему оформили производственную травму. Теперь к конфликту подключилась еще и трудовая инспекция.

У директора лагеря «Заря» Александра Жуковского другое видение ситуации. "Был отбой, дети спали, дежурные сидели на этажах. Один воспитатель намазал зубной пастой другого, когда тот спал. А тот, может спросонья, не понял... набросился и ударил кулаком в лицо. Остался синяк. Воспитатели написали объяснительные листы, заявления в милицию никто не подавал из них. Тот, который ударил, рассказал, что до этого выпил немного пива", - цитирует директора "Еврорадио".

Вожатыми в «Заре» были студенты Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова. Они больше не попадут на работу в лагерь.

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